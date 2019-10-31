كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيستاني" يعلن دعمه لمطالب متظاهري العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، مساء اليوم الخميس، على دعمه وتأييده للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين، وعدم تفريقه بين جميع المطالبين بالإصلاح على اختلاف توجهاتهم.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية على "تليجرام"، نقلا عن مصدر مسؤول بمكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، أن "المرجعية الدينية تؤكد على أن المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين".

وطالبت المرجعية، بعدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أي مجاميع مشاركة في المظاهرات من أنصار القوى السياسية أو غيرها.

وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.

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وصرح الرئيس العراقي، في مؤتمر صحفي، بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".

وفي سياق متصل، تعهد صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب" واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة "حقا".