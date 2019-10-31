كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي لدى أنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الخميس، باستدعاء السفير الفرنسي لدى أنقرة، وذلك احتجاجا على تبني برلمان بلاده قرارا يدين العملية العسكرية، التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا، والتي تطلق عليها أنقرة "نبع السلام".

هذا وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن "أنقرة قدمت احتجاجها للسفير الفرنسي شارل فري، على تبني برلمان بلاده قرارا يدين عملية نبع السلام"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

هذا وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، مشروع قرار يدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وتقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، مارييل دي سارنيز، بمشروع القرار غير الملزم بعد أن وقعه رؤساء 8 مجموعات سياسية، ونال موافقة 121 نائبا، دون أي معارضة من أحد.

ومشروع القرار طالب بالوقف الفوري للمعارك في الشمال السوري، كما جدد دعم فرنسا المطلق لقوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن العملية التركية قد تؤدي إلى إعادة ظهور تنظيم داعش من جديد.

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