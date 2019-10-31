كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي ينحني للمحتجين ويدعو إلى قانون تصويت جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس العراقي يوم الخميس إلى صياغة قانون انتخابي جديد وقال إنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بمجرد سنه، مع الرضوخ للمتظاهرين المناهضين للحكومة مع إصرارهم على إجراء التغييرات الشاملة التي يطالبون بها بطريقة دستورية.

فقد شهد العراق موجتين من الاحتجاجات الجماهيرية هذا الشهر مع مقتل ما لا يقل عن 250 محتجًا في اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد وعبر الجنوب ذي الأغلبية الشيعية. وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي الذي تم تطبيقه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003

وفي خطاب ألقاه رئيس الوزراء أعرب الرئيس برهم صالح عن دعمه للمتظاهرين ومطالبهم. وقال إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة حالما يتفق القادة السياسيون على بديل.

كان قانون الانتخابات الجديد الذي من شأنه أن يحطم هيمنة الفصائل السياسية الراسخة، والتي ترتبط الكثير منها بإيران، أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين إلى جانب محاربة الفساد وإصلاح النظام القضائي وتحسين فرص العمل والأساسية خدمات.

لكن العملية التي وضعها صالح قد تستغرق أسابيع أو شهورًا، ولم يكن واضحًا ما إذا كانت ستفي بمطالب المحتجين. وقال صالح إن مكتبه بدأ بالفعل العمل على قانون انتخابات جديد من المتوقع أن يُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال "الوضع الحالي لم يعد مستداما"، داعيا إلى إصلاحات واسعة النطاق.

صالح.. السياسي الكردي المخضرم الذي تولى السلطة قبل عام، شدد على أهمية حصر جميع الأسلحة في أيدي الحكومة، في إشارة واضحة إلى قوات الظل التي هاجمت المتظاهرين في الأيام الأخيرة في بغداد ومدينة كربلاء الشيعية المقدسة.

وتابع "المطلوب هو اتخاذ تدابير سريعة لتحميل هؤلاء المجرمين مسؤولية العنف المفرط الذي استخدم خلال الاحتجاجات الأخيرة وتقديمهم للعدالة".

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وفي الوقت نفسه، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن على الجسر الثانى المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنةفي بغداد، حيث قتل شخص واحد على الأقل وأكثر من 60 جريحًا.

تجمع المتظاهرون في ميدان التحرير بالعاصمة منذ استئناف الاحتجاجات قبل أسبوع تقريبًا واشتبكوا مع قوات الأمن مرارًا على جسر الجمهورية. حيث امتدت المصادمات الآن إلى جسر ساناك القريب، والذي يؤدي أيضًا إلى المنطقة الخضراء، حيث يقع مقر الحكومة.

وأكد المسؤولون الأمنيون والطبيون أحدث الخسائر البشرية. لقد تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.

وقد انضم عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الاحتجاجات للتنفيس عن إحباطهم من الطبقة السياسية. تتركز الاحتجاجات في المناطق ذات الأغلبية الشيعية وتوجه إلى الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.

يعاني العراق من بطالة مرتفعة وضعف الخدمات العامة على الرغم من كونه عضواً في أوبك ولديه رابع أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم. إن حكومة تقاسم السلطة الطائفية التي نشأت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 قد أدت إلى طبقة سياسية راسخة على الرغم من أن البلاد تجري بانتظام انتخابات.

وبموجب اتفاق غير رسمي، فإن رئاسة العراق، مجرد دور شرفي إلى حد كبير يشغلها كردي، بينما رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني. صالح وعبد المهدي عضوان طويلان في الطبقة السياسية التي هيمنت على العراق منذ عام 2003.

وقد انضم إلى المتظاهرين أنصار رجل الدين الشيعي ذو النفوذ مقتدى الصدر، الذي دعا الحكومة إلى الاستقالة. تحولت المظاهرات إلى أكبر تحد أمني واجهه العراق منذ إعلان النصر على تنظيم الدولة الإسلامية منذ ما يقرب من عامين.