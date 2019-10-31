حوار.. "العتيبي" يكشف تفاصيل النهوض بالإقتصاد العربي ويعلن موقفه من سد النهضة

كما لفت العتيبي، إلي أن هناك بعض الدول العربية، التي تساعد تشريعاتها في تسهيل تنفيذ المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة، وبعض الدول نحاول التفاوض معها لأن تشريعاتها الداخليه تعيق التنفيذ.

وطرحت بعض الاسئلة على عضو البرلمان العربي عن دولة الكويت، ومن ضمنها:



*هل يتم التعاون بين البرلمان العربي والدول الغير مستقره حاليا كسوريا واليمن والعراق؟

قال العتيبي: مستحيل الالتفات للامور الاقتصادية لدي هذة الدول؛ حيث أن الوضع الغير مستقر ينفر المستثمر ولا يقيم اقتصاد، فالمظاهرات المستمرة والحروب الداخلية تعمل علي انهيار الاقتصاد.

*هل سيترك البرلمان العربي الوضع في كل من سوريا والعراق واليمن ام سيحاول التدخل لحل الازمة؟



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أكد العتيبي علي أن البرلمان العربي يمثل الشعوب، ولا يمثل الانظمة ولذلك يسعي دائما لحل الازمات في المنطقة، وإن لم يستطيع يقوم بتصعيد التوصيات لحامعة الدول العربية.

*ماهي الخطة للنهوض بالاقتصاد العربي؟

رد العتيبي، قائلاً: إننا نعمل علي مشروع اقتضادي عربي تقوم من خلاله الدولة الغنية بالاستثمار في الدول الفقيرة لكي يتم نهوض الاقتصاد بالمنطقة العربية ويعم الرخاء علي الشعوب العريية.



وأوضح أن هناك صندوق بدولة الكويت "الصندوق العربي الاستثماري"، يعمل علي اقراض الدول العربية، التي تحتاج لمشروعات استثمارية للنهوض بجانبها الاقتصادي.

*ماهو دور البرلمان العربي اتجاه ما تقوم به اثيوبيا ضد مصر عن طريق سد النهضة؟



أكد العتيبي عن دعم البرلمان العربي للدولة المصرية في أزمة سد النهضة، حيث أنه لا تهاون في حق الشعب المصري في الحياة، فنهر النيل بالنسبة لمصر هو الحياة حيث يقوم عليه الرزاعة، التي من خلالها تكون التجارة والصناعه، فالشعب المصري يعتمد اعتماد اساسي على نهر النيل.

