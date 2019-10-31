كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الجيش الأمريكي إلى سوريا لحماية حقول النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت القوات العسكرية الأمريكية إلى شرق سوريا بعد أسابيع من أمر الرئيس ترامب بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتهم فيه أكبر زعيم كردي لميليشيا تدعمها الولايات المتحدة تركيا "بمواصلة حربها" ضد الأكراد في سوريا.

كما قام متحدث باسم الجيش الأمريكي بالتغريد في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ووصل فريق لواء القتال المدرع التابع للحرس الوطني التابع للجيش الوطني والمعروف باسم "أولد هيكوري" إلى شرق سوريا لحماية حقول النفط التي لا يريد البنتاغون رؤيتها يسقط في أيدي داعش.

فقد وصل جنود الحرس من ولاية كارولينا الشمالية وساوث كارولينا وأوهايو ووست فرجينيا، وفقًا لتغريدة العقيد مايلز بي. كاجينز الثالث المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في الإعلان عن نشر القوات.

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وفي تغريدة أخرى لفرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي في العراق وسوريا تعلن غيها عن عودة القوات الأمريكية الجديدة إلى "دير الزور سوريا لمواصلة الشراكة مع القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد لهزيمة فلول داعش وحماية البنية التحتية الحيوية ومنع وصول داعش الي مصادر الإيرادات".

وسيكون حوالي 500 عضو من الحرس جزءًا من عملية الانتشار في دير الزور شرق سوريا لحماية حقول النفط، وفقًا للمسؤولين.