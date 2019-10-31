ديربي الرجاء والوداد.. لماذا هو الأفضل في القارة الإفريقية وبالعالم العربي؟

لا حديث هذه الأيام بالدار البيضاء إلا عن مباراة”الديربي”، التي ستجمع يوم السبت المقبل بين الغريمين التقليديبن، الوداد والرجاء، ليس في البطولة أو كأس العرش، بل في إطار بطولة السبع مليارات، البطولة العربية، أو كأس محمد السادس لكرة القدم.

هذه المباراة، لا تلعب على مستطيل أخطر فقط، وفي 90 دقيقة كباقي المباريات، بل تجرى في الشوارع، والأحياء والمقاهي، على طول أبام، وفي مدرجات ملعب محمد الخامس لساعات، حيث بتوقف الزمن ليتبهر بإبداع أزيد من 60 ألف مناصر، يرفعون “تيفو” أو لوحة فنية رائعة.

وقبل هذا وذاك، وقبل أن يعطي الحكم صافرة البداية، مباراة أخرى في العالم الافتراضي، وفي شوارع مواقع التواصل الاجتماعي، يوظف فيها “الكلاش” و”الشدان”، بين الآلاف من الحسابات وعشرات الصفحات، تستحضر معطيات تاريخية، ونوادر تعزز طرح هذا الطرف على الآخر.

كل هذه المعطيات، أعطلت لمسة خاصة عن هذه المباراة، التي وصلت لنسختها 127، فعلى الرغم من تواضع الأداء على الميدان في عديد المناسبات، إلا أن هذه الأمور الجانبية، جعلت “الديربي” المغربي هو الأفضلىفي القارة الإفريقية، وعلى الساحة العربية. بل قد تم تصنيفه في خانة أبرز 10 ديربيهات في العالم.

ويجمع عدد من العارفين بالكرة، بأن “الديربي” المغربي هو الأقوى في المنطقة، بحكم العوامل السابقة سالفة الذكر، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة التي يحظى بها، ووزن الفريقين التاريخي، على الساحتين المحلية والقارية.