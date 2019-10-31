قرار جديد بتوسيع التحقيق في إجراءات عزل الرئيس ترامب

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على توسيع التحقيق في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية ما بات يعرف ب”القضية الأوكرانية”.

واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون هذا القرار الذي يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات، ويسمح بتنظيم جلسات علنية، بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة، بأغلبية 232 صوتا مؤيدا مقابل 196 صوتا.

وكتبت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، أنه بفضل هذا النص “سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة”.

وكانت بيلوسي قررت في 24 شتنبر بدء مسطرة “عزل الرئيس” بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية، بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويتهم الديمقراطيون دونالد ترامب ب”استغلال سلطته لغايات شخصية” وذلك بعد أن طلبت واشنطن من كييف كشرط مسبق لقيام الرئيس بزيارة إلى البيت الأبيض، أن تحقق في أنشطة نجل جو بايدن ،نائب الرئيس الامريكي السابق ، ذات صلة بعمله مع مجموعة “بوريسما” للغاز، وكذا في تدخل أوكراني مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2016.