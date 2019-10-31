14 ألف درهم من فئة 200 درهم.. مصري يروج نقود مغربية مزورة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الخميس، من توقيف مواطن مصري يبلغ من العمر 32 سنة، مقيم بطريقة قانونية بالمغرب، وذلك للإشتبـاه في تورطه في قضية تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.600 درهم، وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز أوراق مالية مزيفة بقيمة إجمالية إضافية تناهز 20 ألف درهم، فضلا عن ضبط آلتين للطباعة، ومعدات لتقطيع الأوراق، وتجهيزات معلوماتية، علاوة على مجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.