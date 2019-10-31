بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية ببطلان انتخابها.. إيمان صابر “تهرب” من الصحافة

بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، قبل أسابيع، بإصدار قرار، يقضي ببطلان انتخاب إيمان صابر عن العدالة والتنمية، رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية؛ حاولت هذه الأخيرة التهرب، صباح اليوم الخميس، في مقر ولاية الدارالبيضاء، من أسئلة الصحافيين، على هامش حفل توقيع عقد بين مؤسسة التعاون بين الجماعات، التي تترأسها، وشركة “ألزا”، من أجل تدبير قطاع النقل الحضري في الدارالبيضاء.

وبدت إيمان صابر مرتبكة من أسئلة الصحافيين، محاولة الاعتذار عن عدم إجابتهم عنها، مبررة ذلك بأنها ستكون حاضرة خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت حفل توقيع العقد، إلا أنها لم تحضرها، واكتفى عبد العزيز العماري عمدة الدارالبيضاء، بإجابتهم رفقة مسؤولين آخرين تابعين لشركة “ألزا”.

وعن تأثير قرار المحكمة على العقد المبرم، قال عمدة الدارالبيضاء على الأمر، في تصريحه للصحافة، إن الطعن لدى محكمة النقض يوقف أي تنفيذ قضائي، لهذا لايزال ملف إيمان صابر معروضا على القضاء”.

يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط قضت بإصدار قرار، يقضي ببطلان انتخاب إيمان صابر، عن العدالة والتنمية، رئيسةً للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية.

ويأتي هذا القرار بعد الطعن، الذي تقدم به أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، شهر ماي الماضي، في نتائج انتخابات مجلس مدينة المحمدية، التي جرت 31 دجنبر 2018، وأفرزت فوز إيمان صابر، مرشحة حزب العدالة والتنمية.