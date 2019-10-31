صافرات إنذار في "غلاف غزة" وتفعيل "القبة الحديدية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدف الاحتلال الإسرائيلي موقعين في قطاع غزة المحاصر، إثر دوي صافرات الإنذار، مساء اليوم، الخميس، في محيط قطاع غزة المحاصر، وتحديدًا في المناطق التابعة للمجلس الاستيطاني "إشكول" و"سدوت هنيغف"، وتفعيل منظومة "القبة الحديدية".

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة للضبط الميداني ومرصد للمقاومة شرق قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية، والمعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب على "تويتر"، أنه "تم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل.

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ولاحقًا أفاد الجيش بأن "الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في كيبوتس "عولاميم" بالغلاف، دون وقوع إصابات".

كما أضاف أن مدفعية وطائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفتا موقعين عسكريين لحركة المقاومة الإسلامية حماس شمالي القطاع، بزعم الرد على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية، لكنها لاحقا أشارت إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في مستوطنات محيط قطاع غزة، وأن هذا هو الصاروخ الأول الذي يطلق من القطاع باتجاه إسرائيل، بعد هدوء دام عدة أسابيع.