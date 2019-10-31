شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ميشال عون يتعهد بدعم المواطنة وإنهاء الطائفية والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 ميشال عون أفادت شبكة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، بدعوته لتشكيل حكومة جديدة تعتمد على وزراء ذوي كفاءة وخبرة، مؤكدا عزمه لدعم دولة المواطنة وإنهاء الطائفية وتقديم قانون موحد للأحوال الشخصية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ميشال عون يتعهد بدعم المواطنة وإنهاء الطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.