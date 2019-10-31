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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الجديد لداعش في رسالة صوتية: أمريكا لن تسعد بمقتل البغدادي والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
ابو حمزة القرشي
كتب
السعودية نيوز
حذر "أبو حمزة القرشي" المتحدث الجديد باسم تنظيم داعش، اليوم الخميس، من أن مقتل البغدادي لا يعني سقوط دولة الخلافة، مشددا على أن التنظيم باقي ويتمدد، وبحسب الرسالة الصوتية التي نشرها التنظيم عبر منصته الإعلامية "الفرقان"، وجه المتحدث جزء من الرسالة للولايات المتحدة، قائلًا:" على أمريكا ألا تسعد بمقتل البغدادي".
وقال المتحدث الجديد في رسالته، "ألا تدركون أن الدولة.. في إشارة إلى الدولة الإسلامية.. اليوم ليست فقط على عتبة أوروبا وفي وسط أفريقيا، إنها تبقى وتتمدد من الشرق إلى الغرب "، بحسب ما ورد في التسجيل الصوتي.
وكان المتحدث الجديد باسم تنظيم داعش، اعترف بمقتل البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر المتحدث السابق باسم التنظيم.
وأعلن القرشي، في التسجيل الصوتي المنشور، الخميس، اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، لخلافة البغدادي في زعامة التنظيم.
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