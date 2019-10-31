خبير ألماني: بقاء نظام أردوغان يهدد جهود أوروبا لمواجهة داعش

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العين الإخبارية - برلين - حسام حسنالخميس 2019/10/31 10:18 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قال الخبير الألماني في شؤون الإرهاب غيدو شتاينبرغ، الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعما لتنظيم داعش، وبقاء نظامه يُفشل جهود أوروبا في مواجهة الإرهاب.
وأضاف في حديث لراديو "سي آر اف" السويسري "أن الإرهابيين النشيطين في إدلب مدعومين من تركيا، كما أن الجيش التركي يملك مراكز مراقبة في المحافظة السورية".
وأردف: "بالتأكيد.. تركيا كانت قادرة على رصد وجود أي عناصر مهمة لتنظيم داعش في المنطقة، خاصة أن البغدادي كان يقطن مبنى كبيرا وعلى مقربة من حدودها".
ولفت الخبير الألماني إلى أن تركيا على علاقة مريبة بإرهابيي داعش، حيث كانت بمثابة بوابة عبور الإرهابيين الأجانب والأسلحة للتنظيم الإرهابي في سوريا لسنوات".
واستطرد قائلا: "إن أوروبا لن تنجح في مكافحة بقايا تنظيم داعش أو درء خطرها في ظل بقاء النظام التركي الحالي، لذلك يجب عليها الاهتمام بتأمين حدودها".
وقال الخبير الألماني أيضا إنه "على الرغم من اتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام ٢٠١٦، إلا أننا لا يمكننا الاعتماد على هذا الشريك المريب في هذا الملف أو مكافحة الإرهاب".
وقتلت قوات خاصة أمريكية، قبل أيام زعيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في قرية بمحافظة إدلب، بعد عملية عسكرية وصفها مسؤولون أمريكيون بالمعقدة.
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