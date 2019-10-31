الرئيس الجزائري المؤقت: نصغى لتطلعات شعبنا المشروعة لإحداث تغيير جذري

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء الخميس، إنه سيتصدى إلى المناورات التي تقوم بها بعض الجهات لإفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا صالح في كلمة متلفزة بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، الشباب الجزائري إلى المشاركة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح أن بلاده تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات، مؤكدا أن الجزائر تصغى إلى التطلعات المشروعة للشعب الجزائري نحو التغيير الجذري.

وجدد التزامه بالعمل وفق ما يقتضيه الدستور، وعلى تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليقول كلمته في أن يسند له تأسيس النظام الجديد للحكم.

وأكد أن السلطة الجديدة تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية، لافتا إلى أن بلاده شهدت عمليات تغيير غير مسبوقة لمكافحة الفساد وتبديد الأموال العامة.



ونوه بن صالح بأن المصلحة العليا للجزائر تُملي عليهم الدفاع عن النظام العام في البلاد وحماية مؤسسات الدولة.

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وأثنى الرئيس الجزائري المؤقت على التعديلات الأخيرة على النظام الانتخابي وتأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات.

واعتبر بن صالح التعديلات بأنها "استجابة لمطالب المتظاهرين"، ولمطلب "ملح" للطبقة السياسية الرامي إلى وضع قواعد عمل جديدة لضمان شفافية الانتخابات.



وأكد أن سلطة الانتخابات تمارس مهامها بكل حرية وشفافية، وهو تطور غير مسبوق في تاريخ الجزائر.

وعن قضايا مكافحة الفساد، كشف بن صالح عن "انتهاء عهد اللاعقاب حيث شهدت بلاده عمليات تغيير غير مسبوقة في عملية مكافحة الفساد وتبديد الأموال العامة".

وتطرق بن صالح أيضا لدور الجيش في "حماية مؤسسات الدولة من الأخطار المحدقة بها والعمل بالدستور وتحقيق التغيير التدريجي المأمول والذي يطالب به الشعب".

وحذر أطرافاً لم يسمها بـ"تصدي الدولة لكل المناورات التي تقوم بها بعض الجهات، وعلى الشعب التحلي بالحيطة والحذر وأن يكونوا على أتم الاستعداد لأصحاب النوايا المعادية للوطن".



وانتقد الرئيس الجزائري المؤقت ما أسماه "التضييق على حق الآخرين في المشاركة في الاقتراع"، مؤكدا أن المصلحة العليا تملي الحفاظ على مؤسسات الدولة والسهر على استقرار البلاد".