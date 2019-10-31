الأسد يلوح بالخيار العسكري شمال سوريا حال "استنفاذ الطرق السياسية"

لوح الرئيس السوري بشار الأسد، بلجوء بلاده إلى الخيار العسكري في المنطقة الشمالية، بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية.

وأكد الأسد، في كلمة تلفزيونية له، الخميس، أن العدوان التركي على الشمال السوري يعبر عن مطامع سيئة، لكنه أوضح أهمية العملية السياسية لإنهاء هذا العدوان.

وقال: إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يظلان أعداء لنا"، وأضاف أن سياسة روسيا تجاه بلاده تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

واعتبر الأسد أن مقتل أبوبكر البغدادي لن يكون له أي تأثير على الفكر المتطرف. مضيفاً: "سيعاد إنتاج البغدادي وداعش باسم آخر".

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وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد نحو أسبوعين من إطلاق أنقرة هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية وهو ما قوبل بانتقادات دولية واسعة.







وأصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، الأربعاء، بالإجماع قرارا يدين الهجوم العسكري التركي شمال شرقي سوريا، حيث أكد النواب بمختلف اتجاهاتهم "إدانتهم" لهذه العملية.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صوت أيضا بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قرار يندد بالهجوم التركي ويدعو إلى مبادرة أوروبية أو دولية لوقفه.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك إثر عدوان أنقرة على شمالي سوريا.