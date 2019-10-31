القوات المسلحة الإماراتية تدعو طلاب رأس الخيمة لعرض "حصن الاتحاد 6"

زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية عددا من مدارس رأس الخيمة بمختلف المراحل الدراسية، حيث دعا الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية لحضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 6" الذي يقام غدا الجمعة في منطقة الحمرا بالإمارة.

واستعرض الوفد خلال زيارته لتلك المدارس الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الإماراتية في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات وحماية مكتسبات الاتحاد.



ونوه الوفد بأن القوات المسلحة الإماراتية وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة القتالية.

وتعرف الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية إلى برنامج وفعاليات العرض العسكري التي تبدأ من الساعة 10:30 صباح غد الجمعة.





وقدم الوفد شرحا حول ما يتضمنه المتحف العسكري الذي يضم بعضا من المعدات العسكرية القديمة التي استخدمتها القوات المسلحة الإماراتية.

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وشرح الوفد أهداف العرض التي تتمثل في إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة جعلت منها درعا للوطن تحمي مكتسباته وتعزز مسيرة التنمية الشاملة وتصون مسيرة الاتحاد في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

وأعرب الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية عن اعتزازهم بقواتهم المسلحة عنوان عزة الوطن.

وأكدوا أن جنود القوات المسلحة البواسل مصدر فخر لهم، وأشادوا بما وصلت إليه القوات المسلحة من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ مختلف المهام والواجبات والحفاظ على أمن حدود الوطن وحماية مكتساباته.

وفي نهاية الزيارة، وزّع وفد القوات المسلحة بطاقات دعوة للطلبة وأولياء أمورهم والهيئات الإدارية والتدريسية لحضور العرض العسكري، بالإضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار القوات المسلحة والعلم الإماراتي.





جدير بالذكر أن إمارة رأس الخيمة تحتضن، غدا الجمعة، النسخة السادسة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 6" الذي تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة.

ويظهر العرض القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ويشتمل "حصن الاتحاد 6" على العديد من الفعاليات، على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.