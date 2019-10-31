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إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه مستوطنات وإسرائيل ترد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - إيمان أحمد - داود عبد الرؤوف

الخميس 2019/10/31 10:22 م بتوقيت أبوظبي

رشقات صاروخية من قطاع غزة - أرشيفية

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الخميس، موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات، بعد قليل من الإعلان عن إطلاق قذيفة صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية.

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وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.

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وسبق القصف المدفعي إطلاق نار تجاه جيب لقوة الضبط الميداني شمال قطاع غزة، دون إصابات.

وجاءت التطورات بعد إعلان جيش الاحتلال، مساء الخميس، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة أدت لإطلاق صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية تقع في غلاف قطاع غزة.

 وأضاف جيش الاحتلال أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في غلاف قطاع غزة دون وقوع إصابات. 

وعادة ما يستهدف الجيش مواقع لحماس ردا على إطلاق القذائف والتي دائما يحملها مسؤوليتها.

وحتى نشر التقرير لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية.

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