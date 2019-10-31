"الاتحادي الإماراتي" يشارك في دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بالقاهرة.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته كل من عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب وخالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال محمد أحمد اليماحي إن جلسة البرلمان العربي اليوم ناقشت العديد من الموضوعات الهامة التي تهم الوطن العربي فضلا عن التطورات الأخيرة ومستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة منها العراق وليبيا ولبنان واليمن والصومال ودعم العملية السياسية في ليبيا .

وأضاف أن البرلمان العربي أدان الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مواقع بالسعودية، وأشاد بحكمة قيادة المملكة في التعامل مع هذه الاعتداءات الإرهابية من خلال مشاركة خبراء من الأمم المتحدة وعدد من الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في لجنة التحقيق التي شكلتها السعودية للوقوف على الحقائق.‬

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وأوضح أن البرلمان العربي أعرب عن تضامنه مع مصر والسودان في قضية المياه ‬باعتبار الأمن المائي لهاتين الدولتين جزءا من الأمن القومي العربي.

بدورها، أكدت عائشة سالم بن سمنوه أن جلسة البرلمان العربي ناقشت كذلك عددا من الموضوعات التي تجرى على الساحة العربية والتي طرحتها لجنة الشؤون السياسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والأولى للبرلمان العربي فضلا عن دعم البرلمان وتشجيعه لإجراء الانتخابات في دولة فلسطين إلى جانب بحث التطورات على الساحة السورية والانتهاكات التركية للأراضي السورية.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري.

ولفتت إلى أن الجلسة ناقشت سبعة مشاريع قوانين استرشادية هامة منها قانون لمحو الأمية العربية وآخر لحفظ الآثار في الوطن العربي والتعليم والبحث العلمي.

وقال جاسم عبدالله النقبي إن المستجدات على الساحة العربية كانت حاضرة في جلسة البرلمان اليوم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتدخلات التركية في سوريا وانتهاكها الحدود وقتل الأبرياء إضافة إلى الأوضاع الراهنة في العراق ولبنان.