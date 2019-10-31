سيناريوهات لبنان بعد استقالة الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدي اللبنانيون ارتياحا عاما لاستقالة رئيس حكومتهم.. يلاقونه بالعتب أحيانا وبالشكر لاستجابته ولو تأخرت 13 يوما.
هذا فيما تبدو آراؤهم واثقة ومطمئنة إلى المرحلة التي ستلي هذه الاستقالة، لإصرارهم على حكومة تكنوقراط من الخبرات والكفاءات الوطنية غير الحزبية وغير المحسوبة على أي طرف.. سوى لبنان.
ولكن.. هل تكفي استقالة الحريري لإصلاح ما أفسده النظام الطائفي اللبناني؟
وهل سيلاقي ملوك الطوائف اللبنانية خطوة الحريري بخطوات مشابهة أم سيعرقلون الحراك على نحو ما أظهرت هذه الصور قبل يوم من استقالة الحريري؟
لننتظر ونرى..
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