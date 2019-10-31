شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس اللبناني يؤسس لجنة لمكافحة ومحاسبة المتورطين في تهم فساد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في نبأ عاجل تناقلته وسائل الإعلام المحلية، عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل المسؤولين الحاليين والسابقيين ومن يتعاطون مع الأموال والإنتقال من النظام الطائفي إلى نظام مدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس اللبناني يؤسس لجنة لمكافحة ومحاسبة المتورطين في تهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.