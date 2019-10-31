شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ميشال عون يتعهد بدعم المواطنة وإنهاء الطائفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات أفادت شبكة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، بدعوته لتشكيل حكومة جديدة تعتمد على وزراء ذوي كفاءة وخبرة، مؤكدا عزمه لدعم دولة المواطنة وإنهاء الطائفية وتقديم قانون موحد للأحوال الشخصية.

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