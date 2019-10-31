ارتفاع مكاسب الذهب 18 دولار مقابل خسائر للأسهم الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت بيانات حديثة باتساع مكاسب الذهب لأكثر من 18دولار عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مسجله أعلى مستويات الربح في 5 أسابيع مع خسائر الأسهم والعملة الأمريكية.



واستفاد مستثمر الذهب من انخفاض العملة الأمريكية على خلفية قرار الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وبعد بيانات اقتصادية.

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وكشفت البيانات الاقتصادية، عن تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع المنصرم.

كما تلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم من خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث فقد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة مع الشكوك بشأن إبرام صفقة تجارية طويلة الأجل بين واشنطن وبكين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 18.10 دولار ليصعد إلى 1514.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.65 دولار ليسجل 1512.31 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 97.316.