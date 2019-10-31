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داعش يعلن عن أسم خليفة أبوبكر البغدادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

داعش يعلن عن أسم خليفة أبوبكر البغدادي

الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي الجديد باسم تنظيم داعش الإرهابي، أبو حمزة القرشيّ في تسجيل صوتيّ على حسابات متطرفة على موقع تلغرام، عن الهوية خليفة أبوبكر البغدادي، الذي أعترف بمقتله مع المتحدث الرسمي السابق أبا الحسن المجاهد .

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وقال أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم.

وكانت القيادة الوسطى للجيش الأميركي قد كشفت في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحافي عن فيديو استهداف أبوبكر البغدادي زعيم داعش، مؤكدة أن رفاته تم رميها في البحر بعد 24 ساعة من موته.

وقال قائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، إن القوة المكلفة بتصفية أبو بكر البغدادي زعيم داعش قتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهديدا للقوة الأميركية المهاجمة، إلى جانب البغدادي الذي فجر نفسه في عملية انتحارية.

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