شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تنظيم داعش يعلن مبايعة " " خلفاً للبغدادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة أنباء "رويترز" العالمية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن بيان لتنظيم داعش الإرهابي، أكد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي" والمتحدث باسم التنظيم "أبو الحسن المهاجر"، كما أعلن التنظيم في بيانه مبايعة أبي إبراهيم الهاشمي القريشي" خلفاً لأبو بكر البغدادي، والذي أعلنت الإدارة الأمريكية عن تصفيته في عملية استهداف في السابع والعشرين من الشهر الحالي.



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