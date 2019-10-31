شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يكشف هوية «خليفة البغدادي».. من هو؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي عبر الوكالة التابعة له «أعماق»، تعيين خليفة زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، الذي قُتل في غارة جوية الأسبوع الماضي. وذكرت «أعماق» أن «داعش» يؤكد مقتل زعيمه البغدادي، ويُعلن تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له. كما أكد التنظيم الإرهابي في تسجيل صوتي، مقتل المتحدث باسمه أبي الحسن المهاجر، معلنا تعيين أبي حمزة القرشي خلفاً له. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن (الأحد) الماضي، أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت ليلة السبت البغدادي، برفقة عدد من مساعديه.

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي عبر الوكالة التابعة له «أعماق»، تعيين خليفة زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، الذي قُتل في غارة جوية الأسبوع الماضي. وذكرت «أعماق» أن «داعش» يؤكد مقتل زعيمه البغدادي، ويُعلن تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له. كما أكد التنظيم الإرهابي في تسجيل صوتي، مقتل المتحدث باسمه أبي الحسن المهاجر، معلنا تعيين أبي حمزة القرشي خلفاً له. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن (الأحد) الماضي، أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت ليلة السبت البغدادي، برفقة عدد من مساعديه.

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