شكرا لقرائتكم السيستاني يعلن تأييده لمطالب متظاهري العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد آية الله علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، على دعمه وتأييده للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقه بين جميع المطالبين بالإصلاح على اختلاف توجهاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، نقلا عن مصدر مسؤول بمكتب السيستاني، أن المرجعية الدينية تؤكد على أن المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين.

وطالبت المرجعية بضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أي مجاميع مشاركة في المظاهرات من أنصار القوى السياسية أو غيرها.

Advertisements

هذا وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.

وقال صالح في مؤتمر صحفي الجمعة بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".

وفي سياق متصل، تعهد صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب" واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة "حقا".