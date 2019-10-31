«أكبر مزرعة استزراع سمكي.. المدينة الصناعية.. بشاي للحديد الإسفنجي.. صوامع القمح والأعلاف.. مصنع الغازات الطبية».. مشروعات كبرى افتتحها الرئيس.. ويؤكد: «لازم شركات القوات المسلحة تشارك في البورصة»

الموجز

منذ وصوله لحكم مصر، يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل جهده؛ لتحسين ظروف المعيشة وإصلاح الوضع الاقتصادي، وتدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي كان آخرها اليوم، حيث افتتح الرئيس مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، التي تعتبر أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا غير مسبوق، خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.

تفاصيل المصنع

وينتج المصنع الأول غاز الأكسجين 16 ألف متر، ويهدف إلى دعم احتياجات المستشفيات والقطاع الطبي وتزويده بالغازات، وتصل قيمته الإنتاجية 200 متر/ ساعة من الغازات الطبية، و900 متر / ساعة من الأوكسجين، بينما المصنع الثاني المنتج لغاز فوق أوكسيد الهيدروجين، هو الأول من نوعه في مصر، حيث يجرى استخدام ذلك الغاز في العديد من الصناعات مثل المنسوجات والورق والصناعات الدوائية والغذائية، وتبلغ القيمة الإنتاجية للمصنع 23 ألف طن سنويا، وسيجرى تصدير الفائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة نحو 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى وجود 4 آلاف فرصة عمل مباشرة. حسما ذكر موقع "الوطن".

5 اعوام

وعلى مدى 5 أعوام، تزخر تلك الفترة بالعديد من المشروعات الصناعية المهمة التي دشنها وافتتحها السيسي بمختلف محافظات مصر، أبرزها:

المدينة الصناعية في مدينة السادات

افتتح الرئيس عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بديسمبر 2017، على مساحة تتجاوز 9000 آلاف فدان، وتضم 300 ألف عامل، ويوجد بها 7 مناطق صناعية ومنطقة مخازن ولوجستيات ومنطقة "ورش"، باستثمارات إجمالية 24.5 مليار جنيه، وتحتضن أغلب أنواع الصناعات، منها الحديد والصلب.

مصنع بشاي للحديد الإسفنجي

كما افتتح، في 15 يناير 2018، بمدينة السادات في المنوفية، خط جديد للحديد الإسفنجي بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه، حيث يعتبر الثاني بمصر والثالث بالشرق الأوسط في إنتاج الحديد الإسفنجي شديد الصلابة.

صوامع القمح في قنا

في مايو 2017، افتتح الرئيس عددا من المشروعات الخدمية في قنا، في مقدمتها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وصوامع القمح بقرية المراشدة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من الإمارات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب افتتاح محور "جرجا" في سوهاج، ضمن المشروعات المجمعة التي افتتحها، لوزارات النقل والكهرباء والزراعة خلال زيارته للصعيد.

أكبر مزرعة استزراع سمكي في الشرق الأوسط

في نوفمبر 2017، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم افتتاح لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة كفر الشيخ وعلى رأسها أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، في بركة غليون على مساحة 4100 فدان، تكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه.

مصنع "الرباعية فورتكس" في المنوفية

في يناير 2018، افتتح الرئيس السيسي خط إنتاج لمصنع "الرباعية فورتكس" للمنسوجات التابع للشركة المصرية السورية لصناعات الغزل والنسيج، بالمنطقة الصناعية الخامسة في مدينة السادات.

أكبر مصنع أعلاف للأسماك في "بركة غليون"

في 18 نوفمبر الماضي، افتتح الرئيس أكبر مصنع للأعلاف بشقيه، والذي يقع على مساحة 2300 مترًا، وينتج 180 ألف طن سنوي من الأعلاف المتخصصة للأسماك بطاقة إنتاجية سنوية 120 ألف طن أعلاف أسماك، إضافة إلى 60 ألف طن أعلاف أسماك الجمبري، ويهدف لضمان الاكتفاء الذاتي من الأعلاف والحد من استيراد وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية في مصر، وكذلك الاستفادة من فضلات الأسماك المصنعة.

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وتزود المصانع بـ4 صوامع كل صومعة قطرها 17 مترا وارتفاعها 25 مترا، وسعة الصومعة الواحدة نحو 3 آلاف طن، ومخزن المنتج النهائي وآخر خاص بالمواد الأولية.

مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب

افتتح السيسى، في 18 أغسطس الماضي، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية علي مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة

وفي الشهر نفسه، افتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجرى الانتهاء من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة في وقت قياسي، ويعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط. حسبما ذكر موقع "الوطن".

أكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط

وفي أغسطس، شهد السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، لمجمع صناعي ضخم، يوفر 1800 فرصة عمل مباشرة، و8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، كما افتتح مصنع أسمنت بني سويف أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم الذي يقع على الطريق الصحراوي الشرقي على بعد 10 كيلومترات من بوابة تحصيل الرسوم بالمدينة.

مجمع الرخام

وافتتح أيضا مجمع الرخام والجرانيت الذي يقع بالقرب من نفق بياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي يعد من أكبر مجمعات الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط، فضلا عن تفقده مصنع حديد المصريين.

مشاركة شركات القوات المسلحة في البورصة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة في طروحات البورصة، قائلا: "الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهز لطرحها في البورصة، لابد يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".

شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة

وأضاف السيسي: "شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة لازم يدوا فرصوا للمصريين إنهم يكونوا موجودين بأسهم، وإحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتير، ولسه منزلش الحجم المناسب".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة

النصر للكيماويات

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوقا خلال السنوات الماضية،

الأول من نوعه

ويعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه في مصر، وينتج المصنع 23 ألف طن سنويا، وسيتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.