داعش يؤكد مقتل أبو بكر البغدادي ويعيّن إبراهيم القرشي خلفا له

أكّد تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله في عملية أمريكية في شمال غرب سوريا، وعيّن أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له.

وأقر المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشيّ، في تسجيل صوتيّ عبر حسابات تكفيرية على موقع تلجرام، مقتل البغدادي، والمتحدث السابق باسم التنظيم أبا الحسن المجاهد.

وأضاف أن "مجلس شورى" التنظيم بايع أبا ابراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا للتنظيم.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التخلص من أهم أداوتها في المنطقة عبر قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش وبعض قيادات التنظيم في عملية عسكرية ليل أمس السبت شمال غرب سوريا بعد انتهاء دوره في المنطقة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر استعراضي مقتل زعيم تنظيم داعش البغدادي في مؤتمر صحفي موضحا أن البغدادي حشر في نفق أثناء مطاردته مع عدد من أطفاله وزوجتين له قبل أن يقوم بتفجير نفسه.

وقال ترامب إن العملية التي شاركت فيها ثمان مروحيات عسكرية وعدد كبير من الجنود أدت إلى مقتل كثير من رجال البغدادي معربا عن شكره لتركيا والأكراد والعراق وروسيا على تقديم المعلومات والتسهيل للقوات الأمريكية.

وكشف قائد القيادة المركزية، الجنرال كينيث ماكينزي، تفاصيل في عملية قتل البغدادي، خلال مؤتمر صحفي قال فيه: "كان المخطط العام للمهمة هو هجوم بطائرة هليكوبتر من قبل قوات العمليات الخاصة التي كانت مرابطة مسبقًا في سوريا.. يمكنني أن أؤكد لك أن الخطة كانت أكثر تعقيدًا من ذلك، ومصممة لتجنب اكتشافها من قبل داعش والآخرين قبل وأثناء التنفيذ، لتجنب الإصابات في صفوف المدنيين.."

وأضاف: "نرى هدف الهجوم - المجمع الذي كان يختبئ فيه البغدادي. كما أشرت سابقًا، كان هذا المجمع المعزول في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.. في المجمع، بدأ المقاتلون من موقعين بالقرب من المجمع يطلقون النار على طائرة أمريكية تشارك في الهجوم.