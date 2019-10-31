مسؤول إيراني: السعودية أفرجت عن 19 صيادا إيرانيا احتجزوا قبل أشهر

ذكرت وكالة "تسنيم" ال​إيران​ية للأنباء أنّ رئيس مكتب ​وزارة الخارجية الإيرانية​ في إقليم بوشهر بجنوب إيران علي أصغر عربلو، أعلن أنّ "​السعودية​ أفرجت عن 19 صيّادًا إيرانيًّا احتجزهم خفر سواحل السعودي قبل نحو عشرة أشهر، وذلك بعد محادثات بين الجانبين".

ولفت عربلو إلى أنّ "طاقمي قاربي صيد كانا قد تعرّضا للاحتجاز بشكل منفصل عندما أَجبر الطقس السيء القاربَين على دخول المياه الإقليمية السعودية"، مبيّنًا أنّ "الصيادين الّذين جرى إطلاق سراحهم في صحّة جيّدة وعادوا إلى ميناء روستامي بمنطقة تنكستان في إقليم بوشهر".

وكان ​خفر السواحل السعودي​ قد احتجز أحد قاربي الصيد وعلى متنه 11 بحارًا يوم 31 كانون الأول 2018، واحتجز القارب الآخر الّذي يحمل طاقمًا من ثمانية أفراد يوم 31 كانون الثاني 2019.