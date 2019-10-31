ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أنّ رئيس مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في إقليم بوشهر بجنوب إيران علي أصغر عربلو، أعلن أنّ "السعودية أفرجت عن 19 صيّادًا إيرانيًّا احتجزهم خفر سواحل السعودي قبل نحو عشرة أشهر، وذلك بعد محادثات بين الجانبين".
ولفت عربلو إلى أنّ "طاقمي قاربي صيد كانا قد تعرّضا للاحتجاز بشكل منفصل عندما أَجبر الطقس السيء القاربَين على دخول المياه الإقليمية السعودية"، مبيّنًا أنّ "الصيادين الّذين جرى إطلاق سراحهم في صحّة جيّدة وعادوا إلى ميناء روستامي بمنطقة تنكستان في إقليم بوشهر".
وكان خفر السواحل السعودي قد احتجز أحد قاربي الصيد وعلى متنه 11 بحارًا يوم 31 كانون الأول 2018، واحتجز القارب الآخر الّذي يحمل طاقمًا من ثمانية أفراد يوم 31 كانون الثاني 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: السعودية أفرجت عن 19 صيادا إيرانيا احتجزوا قبل أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.