سعد التقى وفدا من الحزب الشيوعي: لإنقاذ البلد من النظام السياسي الطائفي

أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، أنّ الأخير "التقى وفدًا من "​الحزب الشيوعي اللبناني​" برئاسة الأمين العام للحزب ​حنا غريب​. وقد تداول المجتمعون بالمستجدات على الساحة اللبنانية الّتي تشهد حراكًا شعبيًّا غير مسبوق أدّى إلى استقالة ​الحكومة​ الحاليّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين أكّدا ضرورة إنقاذ البلد من النظام السياسي الطائفي الحاكم وسياساته الّتي أدّت إلى الانهيار"، لافتةً إلى أنّ "الجانبين تطرّقا إلى كيفيّة تصعيد تلك المواجهة من أجل تحقيق جميع المطالب الّتي أجمعت ساحات الاعتصامات عليها والّتي تبدأ بإسقاط الحكومة، والدعوة إلى حكومة انتقاليّة بمهام محدّدة، ومنها إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون جديد خارج القيد الطائفي، يهدف إلى إحداث تغيير جدي في بنية النظام السياسي الطائفي الحاكم، والعمل على استرجاع المال العام المنهوب".

وبيّن المكتب أنّ "المجتمعين شدّدوا على رفض وإدانة المحاولات السلطويّة لسرقة الحراك الوطني ومحاولة إغراقه في زواريب المذاهب والاستخدام الفئوي، داعين إلى التنبّه لذلك".