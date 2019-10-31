البرلمان العربي طالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل

طالب رئيس ​البرلمان العربي​، مشعل السلمي، ​إثيوبيا​ بـ"عدم الإضرار بحصة مصر من ​نهر النيل​ والتي تمثل عصب ​الحياة​ للشعب المصري"، مؤكداً "تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل"، مشيرا إلى "عرض مشروع قرار بهذا الشأن على جلسة البرلمان".

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