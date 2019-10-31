التحالف الدولي ضد داعش: ملتزمون بهزيمة التنظيم بغض النظر عمن هو قائده

أعلن ​التحالف الدولي​ ضد داعش بـ "أننا ملتزمون بهزيمة التنظيم بغض النظر عمن هو قائده". وكانت قد أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء في وقت سابق بأن "​تنظيم داعش​" أقر بمقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وأكد مقتل زعيمه ​أبو بكر البغدادي​"، لافتةً إلى أن "التنظيم أعلن عن تسمية أبي ابراهيم الهاشمي القرشي خلفًا للبغدادي و أبو حمزة القرشي متحدثًا باسم التنظيم خلفًا للمهاجر".

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