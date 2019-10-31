شركة النفط اليمنية: التحالف العربي يواصل احتجاز سفن نفط لأكثر من 77 يوما

أكّدت شركة ​النفط​ ​اليمن​ية أنّ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (​التحالف العربي​) يواصل احتجاز ​السفن​ النفطية لأكثر من 77 يومًا، ويمنعها من الوصول إلى ميناء ​الحديدة​ لتغطية احتياجات المواطنين".

وأوضحت في بيان، أنّ "إجمالي الكميّات المحتجزَة من المشتقات النفطية يبلغ 19,718 طن بنزين و117,308 أطنان ديزل".