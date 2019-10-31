شركة النفط اليمنية: التحالف العربي يواصل احتجاز سفن نفط لأكثر من 77 يوما

أكّدت شركة النفط اليمنية أنّ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) يواصل احتجاز السفن النفطية لأكثر من 77 يومًا، ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين".
وأوضحت في بيان، أنّ "إجمالي الكميّات المحتجزَة من المشتقات النفطية يبلغ 19,718 طن بنزين و117,308 أطنان ديزل".
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