اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العسكرية السياسية، كلارك كوبر أن "روسيا تسعى إلى نشر منظومات الصواريخ "إس-400" في العالم كله، على غرار بندقية كلاشنكوف، لزيادة نفوذها على حساب الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه "يلجأ منافسون إلى مبيعات الأسلحة وتقديم المساعدة في المجال الأمني كآليات أساسية لبناء نفوذهم في كل أنحاء العالم وإضعاف نفوذنا".
ولفت إلى انه "تسعى روسيا، عن طريق التسويق المستهدف للمنظومات مثل إس-400، إلى استغلال الحاجات الأمنية الحقيقية للشركاء لتحدي قدراتنا، القانونية والتكنولوجية، على تزويدهم بأحدث الوسائل الدفاعية"، مشيراً إلى "إننا قطعنا طريقا طويلا مذ تحول بندقية AK-47 لرمز منتشر للحركات التمردية المدعومة من قبل الاتحاد السوفيتي بدءا من جنوب شرق آسيا ووصولا إلى إفريقيا. واليوم تعمل روسيا جاهدة على فرض نسخ من منظوماتها إس-400 للدفاع الجوي في جميع أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: روسيا تنشر "إس-400" في العالم مثل بندقية "كلاشنكوف" لخفض نفوذنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.