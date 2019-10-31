مسؤول أميركي: روسيا تنشر "إس-400" في العالم مثل بندقية "كلاشنكوف" لخفض نفوذنا

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العسكرية السياسية، كلارك كوبر أن "​روسيا​ تسعى إلى نشر منظومات ​الصواريخ​ "إس-400" في ​العالم​ كله، على غرار بندقية كلاشنكوف، لزيادة نفوذها على حساب ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أنه "يلجأ منافسون إلى مبيعات الأسلحة وتقديم المساعدة في المجال الأمني كآليات أساسية لبناء نفوذهم في كل أنحاء العالم وإضعاف نفوذنا".

ولفت إلى انه "تسعى روسيا، عن طريق التسويق المستهدف للمنظومات مثل إس-400، إلى استغلال الحاجات الأمنية الحقيقية للشركاء لتحدي قدراتنا، القانونية والتكنولوجية، على تزويدهم بأحدث الوسائل الدفاعية"، مشيراً إلى "إننا قطعنا طريقا طويلا مذ تحول بندقية AK-47 لرمز منتشر للحركات التمردية المدعومة من قبل الاتحاد السوفيتي بدءا من ​جنوب شرق آسيا​ ووصولا إلى ​إفريقيا​. واليوم تعمل روسيا جاهدة على فرض نسخ من منظوماتها إس-400 للدفاع الجوي في جميع أنحاء العالم".