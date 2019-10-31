أردوغان: لقد تُركنا لوحدنا في كل خطوة اتخذناها طوال الأزمة السورية

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه "لقد تُركنا لوحدنا في كل خطوة اتخذناها طوال ​الأزمة السورية​"، مشيرًا الى أن "المناطق الآمنة التي أنشأناها في سوريا هي أكثر الأماكن التي يسودها السلام في البلاد".

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