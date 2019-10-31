علي السيستاني: المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين

أكد مكتب المرجع الديني السيد ​علي السيستاني​ أن "المشاركة في ​التظاهرات​ السلمية حق لجميع العراقيين"، مشدداً على "ضرورة عدم استغلال اسم المرجعية الدينية أو رفع صورها من قبل المشاركين في التظاهرات"، مؤكداً "دعم مطالب المتظاهرين الإصلاحية وعدم التفريق بين أبنائنا المطالبين بالإصلاح".

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