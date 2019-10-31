كاتس اتهم إيران وتركيا بممارسة سياسات تهدد الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، ​يسرائيل كاتس​، ​إيران​ و​تركيا​ بـ"ممارسة سياسات تهدد ​الأمن​ والاستقرار في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى "إنني ناقشت مع نظيري اليوناني، نيكوس دندياس، القضايا الإقليمية والتهديدات الناجمة عن إيران وتركيا على الأمن والاستقرار عن إيران، بسبب برنامجها النووي وصواريخها ودعمها للتنظيمات الإرهابية، مثل "​حزب الله​" اللبناني وحماس، وعن تركيا، بسبب عدوانها على ​الأكراد​ في ​سوريا​ وانتهاكاتها المستمرة للمجالات البحرية والجوية ودعمها للتنظيمات المتشددة".

وأكد أن "المحادثات مع دنياس أسفرت عن اتفاق الجانبين الإسرائيلي واليوناني على تعميق حوارهما الاستراتيجي على جميع المستويات، بما فيها الدفاع و​الطاقة​ والاستثمارات".