كاتس اتهم إيران وتركيا بممارسة سياسات تهدد الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران وتركيا بـ"ممارسة سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى "إنني ناقشت مع نظيري اليوناني، نيكوس دندياس، القضايا الإقليمية والتهديدات الناجمة عن إيران وتركيا على الأمن والاستقرار عن إيران، بسبب برنامجها النووي وصواريخها ودعمها للتنظيمات الإرهابية، مثل "حزب الله" اللبناني وحماس، وعن تركيا، بسبب عدوانها على الأكراد في سوريا وانتهاكاتها المستمرة للمجالات البحرية والجوية ودعمها للتنظيمات المتشددة".
وأكد أن "المحادثات مع دنياس أسفرت عن اتفاق الجانبين الإسرائيلي واليوناني على تعميق حوارهما الاستراتيجي على جميع المستويات، بما فيها الدفاع والطاقة والاستثمارات".
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