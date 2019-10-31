وزير الدفاع التركي: سيتم تشغيل "إس-400" بطاقة كاملة حتى ربيع 2020

أعلن ​وزير الدفاع التركي​، ​خلوصي أكار​، أن "العمل على تشغيل منظومات ​الصواريخ​ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، التي اشترتها ​تركيا​ من ​روسيا​، ستجري حتى ربيع 2020"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الخاصة بتشغيل منظومات إس-400 بطاقة كاملة ستتواصل حتى ربيع 2020".

وأشار إلى أن "تركيا شريك في تصنيع المقاتلات الأمريكية من طراز "F-35"، ودفعت مستحقاتها في هذا المشروع وقامت بواجباتها على أكمل وجه"، لافتاً إلى انه "كما صرح مسؤول أميركي بالأمس، فإن تركيا تصنع نحو ألف قطعة لمقاتلات F-35، ونطالب شركاءنا الآخرين بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم حيال هذه الشراكة".

كما ذكر أن "​أنقرة​ تواصل إجراء مفاوضات مع ​واشنطن​ حول احتمال تزويد تركيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي الأميركي، والتي رفضت بيعها إدارة الرئيس الأميركي السابق، ​باراك أوباما​".