أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "العمل على تشغيل منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، التي اشترتها تركيا من روسيا، ستجري حتى ربيع 2020"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الخاصة بتشغيل منظومات إس-400 بطاقة كاملة ستتواصل حتى ربيع 2020".
وأشار إلى أن "تركيا شريك في تصنيع المقاتلات الأمريكية من طراز "F-35"، ودفعت مستحقاتها في هذا المشروع وقامت بواجباتها على أكمل وجه"، لافتاً إلى انه "كما صرح مسؤول أميركي بالأمس، فإن تركيا تصنع نحو ألف قطعة لمقاتلات F-35، ونطالب شركاءنا الآخرين بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم حيال هذه الشراكة".
كما ذكر أن "أنقرة تواصل إجراء مفاوضات مع واشنطن حول احتمال تزويد تركيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي الأميركي، والتي رفضت بيعها إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: سيتم تشغيل "إس-400" بطاقة كاملة حتى ربيع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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