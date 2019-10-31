أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن 10 سنوات على موظف آسيوي وزوجته، بعد تسببهما في وفاة والدته جراء التعذيب بالضرب والحرق، وإصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة إماراتية تقضي بالسجن 10 سنوات على معذب أمه حتى الموت بالتعاون مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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