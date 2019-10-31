محكمة إماراتية تقضي بالسجن 10 سنوات على معذب أمه حتى الموت بالتعاون مع زوجته

أصدرت ​محكمة الجنايات​ في دبي حكمًا بالسجن 10 سنوات على موظف آسيوي وزوجته، بعد تسببهما في وفاة والدته جراء التعذيب بالضرب والحرق، وإصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى.

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