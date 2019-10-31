نتانياهو: لن نتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من سيحاول المس بنا

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​ أن "إسرائيل لن تتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من يهددها، ولن تقدم خدها للصفع"، مشيراً إلى أن "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان، في ​سوريا​ و​لبنان​ و​قطاع غزة​، وأيضا في ​العراق​ و​اليمن​ ومباشرة في ​إيران​".

وأكد "أننا مستعدون للتعامل مع تلك التهديدات ولن نتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من سيحاول المس بنا"، مشيراص إلى ان "حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها"، مضيفا أن "إسرائيل لن تقدم خدها للصفع ومن ينوي أن يعتدي علينا سيقابل بمنتهى الحزم وسيدفع ثمنا باهظا".