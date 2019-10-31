الحكومة المغربية: لا وجود لأي علاقات تجارية تربطنا بإسرائيل

نفى الناطق الرسمي باسم ​الحكومة المغربية​ حسن عبيابة "وجود أي علاقات تجارية تربطه مع ​إسرائيل​"، مشيراً إلى ان "الموقف الرسمي للمملكة المغربية هو أنه لا توجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل"، مشددا على أن "علاقات المغرب منقطعة رسميا على جميع المستويات مع إسرائيل".

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