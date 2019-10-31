وصول المتظاهرين الآتين من مصرف لبنان الى منطقة الرينغ مقابل برج الغزال

وصل المتظاهرون الآتون من "مصرف لبنان" إلى منطقة الرينغ مقابل "برج الغزال"، ويتوجّهون نزولًا باتجاه الجميزة.
وكانت قد انطلقت تظاهرة من أمام "مصرف لبنان" في اتجاه ساحة رياض الصلح، بدعوة من" تجمع مهنيات ومهنيين" الّذي يضمّ مهنيّات ومهنيّين من قطاعات: الطب، الصيدلة، العمل الاجتماعي، الهندسة، المحاماة، التعليم، الصحافة والإعلام، الفن والثقافة والكتابة والنشر.
ولفت أحد المنظمين إلى أنّ "التجمع يسعى إلى التعبير عن المصالح الطبقيّة للفئات المهنيّة والعماليّة والطلاب، في معركتهم الواحدة من اجل اسقاط النظام الطائفي وتدمير منظومة النهب والاحتكارات والامتيازات وآلياّت تركيز الثروة والدخل لدى "القلة السعيدة" على حساب "الأكثريّة التعيسة".
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