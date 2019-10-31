طقس يوم غد غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً ويصبح ماطراً أحياناً.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة: غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يتشكل الضباب على المرتفعات
السبت: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية.
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