أكد أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في لقاء مع هيئات التيار في ​برمانا​ و​رومية​ و​عين سعادة​ "إننا من هذا الشعب ونعرف معاناته ومن نزلوا على الارض هم ناسنا ونحن الى جانبهم في حمل الهم الاجتماعي وسنكون الى جانب ​رئيس الجمهورية​ لتحقيق الاصلاحات ولانجاز ما لم ينجز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: نحن من هذا الشعب ونعرف معاناته ومن نزلوا على الارض هم ناسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.