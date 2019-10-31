شدّد رئيس "الكتلة الشعبية" ​ميريام سكاف​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بدل شيطنة ​الثورة​ والإصرار على تحويل مسارها، يا ليت المسؤولين يسارعون لتشكيل حكومة مستقلّة تنقذ الوضع قبل الانهيار الاقتصادي، وتقرّ مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كلّ الّذين تورّطوا بسرقة المال العام، وتحضّر لانتخابات نيابيّة مبكرة، بعد اقرار قانون انتخابي عصري وغير طائفي".

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كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: لتشكيل حكومة مستقلة تنقذ الوضع قبل الانهيار الاقتصادي وتحضر لانتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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