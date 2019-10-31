لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، إلى أنّه "عندما يتراجع عدد المتظاهرين في رياض الصلح وساحة الشهداء لمصلحة ساحات مناطقيّة وتجمعات طائفيّة، يكون الحراك قد بدأ بالذهاب في الاتجاه الخاطئ".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا بحاجة للأكثريّة الصادقة منكم لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ولبناء الدولة. لا تضيّعوا البوصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف علّق على تراجع عدد المتظاهرين بساحة الشهداء ورياض الصلح: لا تضيّعوا البوصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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