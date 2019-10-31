معلوف علّق على تراجع عدد المتظاهرين بساحة الشهداء ورياض الصلح: لا تضيّعوا البوصلة

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، إلى أنّه "عندما يتراجع عدد المتظاهرين في ​رياض الصلح​ و​ساحة الشهداء​ لمصلحة ساحات مناطقيّة وتجمعات طائفيّة، يكون الحراك قد بدأ بالذهاب في الاتجاه الخاطئ".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا بحاجة للأكثريّة الصادقة منكم ل​محاربة الفساد​ واسترجاع الأموال المنهوبة ولبناء الدولة. لا تضيّعوا البوصلة".