مصادر للجديد: الحريري لن يتكلم مع أحد قبل القيام بالاستشارات النيابية

أفادت مصادر لقناة "الجديد" بأن "رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ أكد أنه لن يتكلم بالتأليف مع أحد قبل القيام ب​الاستشارات النيابية​ اللازمة والتكليف وأعرب عن أمله في أن ترضي الحكومة ​الجديدة​ المواطنين بعيدًا".

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