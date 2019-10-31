رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​إدي أبي اللمع​ على ما اورده النائب السابق نبيل حول محاولة عناصر من "​القوات اللبنانية​" الاعتصام في موقف قرب مكتبه، واصفاً كلامه ب​الهذيان​، مؤكدا انه خبر عار عن ​الصحة​ ولا اساس له على الاطلاق.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع ردا على نقولا: اتهام عناصر من القوات بالاعتصام بالقرب من مكتبه هذيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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