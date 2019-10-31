جميعة المصارف أكدت فتح فروع مصارفها غدا

أعلنت ​جمعية المصارف​ في بيان انه "رغم عدم أستتباب الأوضاع بالكامل تؤكد الجمعية فتح فروع مصارفها غدا كما سبق وأعلنت لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومنها دفع الرواتب و​الأجور​"، متمينة على "جميع عملاء المصارف تفهم الوضع القائم وأن يتجاوبوا ايجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الأستثنائية لا سيما بعد أقفال دام اسبوعين".

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