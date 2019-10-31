ميقاتي من بيت الوسط: موقفي معروف وموقف رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة واحد

أكد رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ أن "موقفي معروف، وموقف رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة واحد".

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